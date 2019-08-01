2019/08/01 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مراسل وكالة الأنباء السورية سانا في حلب أنه تم تحرير 15 شخصاً كانت التنظيمات الإرهابية اختطفتهم في أوقات سابقة من مناطق مختلفة بريف حلب وذلك في عملية تبادل في بلدة دير قاق التابعة لناحية الباب بريف حلب الشرقي.ولفت بعض المحررين إلى أنهم تعرضوا لاعتداءات من قبل مجموعات من الإرهابيين أثناء وجودهم في منازلهم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحرير 15 شخصاً كانوا محتجزين لدى المجموعات الإرهابية بريف حلب النعيم نيوز.

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