2019/08/01 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:يس عراق أفاد مصدر في الشرطة، اليوم الخميس، باندلاع حريق قرب دائرة بلدية في منطقة المنصور غربي بغداد، مبيناً أن النيران التهمت عجلات متروكة تابعة للدائرة.وقال المصدر في حديث لـ “يس عراق”، إن “أربع فرق تابعة للدفاع المدني طوقت نيراناً اندلعت بمساحة من الحشائش والقصب وأبعدت الخطر عن دائرة البلدية ضمن حي دراغ في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق في المنصور ببغداد والنيران تلتهم عجلات البلدية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق في المنصور ببغداد والنيران تلتهم عجلات البلدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).