رئاسة الاركان تنفي إحالة الغانمي على التقاعد

2019/08/01 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لرئاسة أركان الجيش، حصل عليه موقع "الغدير"، انه" لا صحة للأنباء التي تحدثت عن إحالة رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي على التقاعد".وأضاف، عدم وصول أي تبليغ رسمي للمكتب بخصوص أمر الإحالة على التقاعد.وأفادت معلومات اليوم، بإحالة الفريق أول الركن عثمان علي فرهود الغانمي رئيس أركان الجيش على التقاعد.انتهى..م.م

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