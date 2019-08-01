العبودي رئيسا للجنة الاعلام والاتصالات النيابية

2019/08/01 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر في تصريح حصل عليه موقع "الغدير"، ان" لجنة الاعلام والاتصالات عقدت، اليوم، اجتماعها الاول لاختيار رئيسا لها ومقررا ونائب رئيس".واضاف، المصدر، أن" أعضاء اللجنة انتخبوا النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي رئيساً للجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب".انتهى..م.م

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