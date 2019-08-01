2019/08/01 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سائرون يعلق على "إرساله تهديداً للحكومة والبرلمان"

كلمة -

بغداد

كشف تحالف سائرون، بزعامة مقتدى الصدر، يوم الخميس حقيقة

ارسال كتلته تهديدا الى الحكومة والبرلمان واعطاءهما مهلة لرفع

الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد.

وقال القيادي في التحالف، رائد فهمي في تصريحات تابعها موقع

كلمة الإخباري إن "الانباء التي تحدثت عن ارسال تهديد من

قبل تحالف سائرون او زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى الحكومة

والبرلمان لرفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد وفق مهلة محددة

او الخروج بتظاهرات غير صحيحة وغير دقيقة".

وبين فهمي ان "تحالف سائرون مع التزام الحكومة والبرلمان بطلبات

القضاء العراقي، وعند ارسال القضاء هكذا طلبات فهذا دليل على وجود

تحقيق وادلة".

وأضاف ان "رفع الحصانة عن بعض النواب لا يعني الادانة، وانما هي

مرحلة من مراحل التحقيق، والمتهم بريء حتى يتم ادانة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون يعلق على إرساله تهديداً للحكومة والبرلمان) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون يعلق على إرساله تهديداً للحكومة والبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).