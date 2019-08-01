الدفاع المدني يعلن إخماد حريق في بابل

2019/08/01 | 15:47

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تمكنت فرق

دفاع مدني في بابل، يوم الخميس، من اخماد حريق اندلع في عجلة نوع

شيري على الطريق السريع قرب سيطرة النيل في بابل.

وذكرت المديرية في بيان اطلع عليه موقع كلمة

الإخباري، ان "فرقنا في مفرزة النيل التابعة إلى مركز

حمورابي في مديرية دفاع مدني بابل تتمكنت من إخماد حادث حريق اندلع

في عجله نوع شيري على الطريق السريع قرب سيطرة النيل".

واضافت، " تم إخماد النيران التي اندلعت داخل العجلة ، بكل مهنية

وبوقت قياسي مما حال دون احتراق العجلة بالكامل وبدون اي اضرار

بشرية" .

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