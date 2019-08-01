الداخلية تعلن تضبط قيود وهمية لـ 11 قطرياً في دائرة أحوال الأعظمية

2019/08/01 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن ضبط شخصين متورطين بزرع قيود وهمية لـ 11 مواطناً قطرياً في السجل الأساس لدائرة أحوال الأعظمية في العاصمة بغداد.وذكرت المفتشية في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان “مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية وبعد متابعات وتحقيقات استمرت لمدة اسبوع كامل تمكن من […]

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