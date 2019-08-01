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العراق وقطر يبحثان عدة ملفات امنية مهمة


العراق وقطر يبحثان عدة ملفات امنية مهمة
2019/08/01 | 15:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بحث وزير الداخلية ياسين الياسري، الخميس، مع رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله ناصر بن ال خليفة، عددا من الملفات الامنية المهمة .

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