العراق وقطر يبحثان عدة ملفات امنية مهمة

2019/08/01 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الداخلية ياسين الياسري، الخميس، مع رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله ناصر بن ال خليفة، عددا من الملفات الامنية المهمة .

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