رابطة المصارف الخاصة العراقية تختتم دورة «ادارة الخزينة»

2019/08/01 | 15:48

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الاقتصاد نيوز – بغداد

اختتمت رابطة المصارف الخاصة العراقية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ومجموعة الجهود المشتركة، الخميس، دورة "ادارة الخزينة" لعدد من العاملين في المصارف الخاصة والحكومية.

وشارك في الدورة التي استمرت خمسة ايام بمقر الرابطة ببغداد، 38 متدربا من المصارف الخاصة والحكومية، فيما كانت الفئات المستهدفة بالدورة هي كل من موظفي إدارة الخزينة والاستثمار وموظفي ادارة المخاطر والعمليات.

وقال مدير الادارة والتدريب في الرابطة احمد الهاشمي خلال حفل التخرج الذي حضرته "الاقتصاد نيوز"، "نشكر البنك المركزي ومجموعة الجهود على دعم الرابطة في اقامة هذه الدورة وتوفير جميع احتياجاتها واختيار مدرب كفوء قادر على ايصال المعلومات بطرق مبسطة للمتدربين".

واضاف الهاشمي، أن "رابطة المصارف الخاصة العراقية غايتها تطوير الكوادر البشرية العاملة بالمصارف الخاصة والحكومية"، لافتا الى ان "الرابطة استحصلت موافقة من البنك المركزي لاقامة تدريبات مهنية في ادارة الخزينة يكون فيها معايير خاصة لاختيار الاشخاص، لان شهادتها ستكون معترف بها".

واثنى المشاركون في الدورة على المركز التدريبي في رابطة المصارف الخاصة واكدوا انها وفرت جميع الظروف من اجل انجاح الظروف.

وفي ختام الحفل التقط المتدربون صورة جماعية مع المدرب وهم يحملون شهادات التخرج التي حصلوا عليها بعد انتهاء الدورة.

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