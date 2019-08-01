العثور على عدد من العبوات الناسفة شمال غرب تلعفر

2019/08/01 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

عثرت قوة من الحشد الشعبي والجيش، اليوم الخميس، على عدد من العبوات الناسفة بعملية تفتيش شمال غرب تلعفر.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى متمثلة بقسم الاستخبارات والحركات واللواء ٥٣ التابع الى قيادة العمليات بالاشتراك مع قطعات الجيش نفذوا عملية تفتيش في جبال الشور الواقعة شمال غرب تلعفر”.





وأشار الى انه “تم العثور خلال العملية على عدد من العبوات الناسفة”.





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