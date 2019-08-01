2019/08/01 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر تموز الماضي، مشيرا الى الإفراج عن 629 نزيلاً بينهم مشمولين بالعفو العام.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ (629) نزيلاً من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات بينهم (59) مشمولاً بالعفو العام، و(39) من النساء و(590) من الرجال تم الإفراج عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم”.





وأكد البيان، إن “دائرة الإصلاح قطعت أشواطا كبيرة في مجال عمليات إطلاق السراح مع تطبيقها نظام الأرشفة الالكترونية والذي يتيح إمكانية تحديد النزلاء المنتهية إحكامهم القضائية ويساهم بحسم ملفاتهم وفقاً للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح”.

يذكر ان عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام قد بلغ (8681) نزيلاً منذ شهر 11 /2016 ولغاية 31 /7 /2019.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

15

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تعلن الإفراج عن 629 نزيلاً بينهم مشمولين بالعفو) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل تعلن الإفراج عن 629 نزيلاً بينهم مشمولين بالعفو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).