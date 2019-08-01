2019/08/01 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام ممثل سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في بوركينا الشيخ سلام الربيعي ندوة فكرية عن العمل الرسالي بالنسبة للمرأة وتحفيز الهمم للقيام بالواجبات المناطة بها وأن تشارك الرجل بالعمل الرسالي مع محافظتها على حجابها وعفتها وقيامها بواجباتها البيتية مسلتهمة الدروس والعبر من ابرز الشخصيات الاسلامية كالزهراء البتول عليها السلام وامها خديجة الكبرى عضد النبي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ندوة فكرية عن العمل الرسالي للمرأة النعيم نيوز.

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