بعد خروجها من قبضة أردوغان.. أنقرة تحقق فائضاً في الميزانية

2019/08/01 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بعد أن خرجت العاصمة التركية أنقرة من قبضة حزب العدالة والتنمية الحاكم، برئاسة رجب طيب أردوغان، بفوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض منصور يافاش برئاسة البلدية، حققت ميزانية البلدية فائضا قدره 136 مليون ليرة في أول 100 يوم.

نشرت رئاسة بلدية أنقرة الكبرى كتيبًا عن نشاط وأعمال رئيسها الجديد منصور يافاش، بعنوان "العمل البلدي الشفاف".

وتناول الكيب نشاط وقرارات رئيس البلدية الجديد في أول 100 يوم وجميع المعطيات والأرقام والإحصائيات الخاصة بالبلدية، بالإضافة إلى أعداد العاملين المفصولين عن العمل والمعينين في الفترة الأخيرة.

وقال يافاش في مقدمة الكتيب "قصة النجاح سيشارك فيها جميع أهالي أنقرة.



سنعمل على إعادة أنقرة إلى مكانتها التي تليق بها وسنجعلها تنافس العواصم العالمية".

الكتيب كشف أن بلدية أنقرة الكبرى حققت فائضًا في ميزانيتها منذ تولي منصور يافاش رئاستها، بقيمة 136 مليون و579 ألفًا و402 ليرة، مشيرًا إلى أنها كانت مدانة بقيمة 8 ملايين و449 ألفًا و357 ألفًا و33 ليرة عند استلام يافاش لمحضر تنصيبه رئيسًا للبلدية في 8 نيسان 2019.

الكتيب أوضح أنه عند استلام منصور يافاش عمله رئيسًا للبلدية، كان عدد العاملين في رئاسة البلدية 29 ألفًا و446 موظفًا، وشهد أول 100 يوم فصل 56 عاملًا، وتعيين 79 آخرين، ليصبح عدد العاملين فيها 29 ألفًا و469 عاملًا.

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