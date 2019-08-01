2019/08/01 | 15:59

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صحة النجف الاشرف : 1820 جلسة ديلزة دموية في المركز التخصصي لأمراض الكلى في شهر واحد

اعلن المركز التخصصي لأمراض الكلى في دائرة صحة النجف الاشرف عن قيامه

بإجراء 1820 جلسة ديلزة دموية خلال شهر حزيران الماضي ، ذكرت

ذلك احصائية صادرة عن المركز مبينة ان المركز الواقع في

المجمع الطبي في شريط ميسان اجرى كذلك 5913 تحليلا مرضيا واجرى

25 عملية ديلزة صفاقية و358 ديلزة دموية كما تم تثبيت 38 قثطرة

الديلزة الدموية المؤقتة واوضحت الاحصائية قيام المركز بأخذ

خزعة من الكلية ل 8 مرضى وتزويد 206 مريضا بالعلاجات الخاصة بزرع

الكلية وبلغ مجموع المرضى الذين رقدوا في المركز خلال نفس الفترة 127

مريضا ، مايجدر ذكره ان المركز التخصصي لأمراض الكلى واحد من احد عشر

مركز طبيا تخصصيا في محافظة النجف الاشرف ويستقبل مرارجعيه من داخل

وخارج المحافظة .

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