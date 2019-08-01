الغزي : لن نكتفي بإقالة محافظ الديوانية وسنحيل ملفات الفساد إلى النزاهة

2019/08/01 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اعتبرعضو مجلس النواب عن تحالف سائرون محمد الغزي ، اليوم الخميس، تصديق محكمة القضاء الإداري على إقالة محافظ الديوانية سامي الحسناوي خطوة أولى في طريق “تصويب العمل” بالمحافظة، مؤكداً أن ممثلي المحافظة لن يكتفوا بتلك الخطوة وسيمضون بإحالة جميع ملفات الفساد السابقة إلى النزاهة.وقال الغزي، في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، إن “تصديق ...

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