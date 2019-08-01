العبودي رئيساً للجنة الاعلام والاتصالات في البرلمان

2019/08/01 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف مصدر نيابي، اليوم الخميس، عن انتخاب النائب “نعيم العبودي” رئيساً للجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب.وقال المصدر لـ/SNG/، ان” لجنة الاعلام والاتصالات عقدت، اليوم، اجتماعها الاول لاختيار رئيسا لها ومقررا ونائب رئيس”.واضاف، المصدر، أن” أعضاء اللجنة انتخبوا النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي رئيساً للجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب والنائب ...

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