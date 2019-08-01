2019/08/01 | 15:59

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بالوثائق..



ضوابط محافظة بغداد لفرز أسماء المتقدمين على تعيينات التربية

تأریخ التحریر: : 2019/8/1 15:48

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{بغداد: الفرات نيوز} كشفت محافظة بغداد، الخميس، عن ضوابط الفرز لأسماء المتقدمين على تعيينات وزارة التربية.

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