التربية تحدد آخر موعد لتسلم اعتراضات الطلبة على نتائج السادس الاعدادي

2019/08/01 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حددت وزارة التربية، الخميس، آخر موعد لتسلم اعتراضات الطلبة على نتائج السادس الاعدادي.

وذكر بيان للوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "وزير التربية وكالة قصي السهيل وجه ادارات المدارس كافة بالتواجد في المدرسة للفترة من يوم الخميس {٢٠١٩/٨/١} ولغاية يوم الاثنين {٢٠١٩/٨/٥} ومن ضمنها يومي الجمعة والسبت لاستلام اعتراضات الطلبة على نتائج امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الاول".وأضاف البيان ان "الاعتراضات تسلم الى قسم الامتحانات يوم الثلاثاء ٢٠١٩/٨/٦ وتتحمل ادارة المدرسة المسؤولية عن اي تأخر".انتهى

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