العشائر العراقية في الأنبار تواصل دعمها للقوات الامنية في محاربة الارهاب – تقرير

2019/08/01 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل العشائر العراقية عقد مؤتمراتها والاعلان من خلالها عن موقفها الصريح بوجه المخططات الخارجية التي تحاول زعزعة الامن .

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