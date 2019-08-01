مبيت علي(عليه السلام) أقلق حفاة التواريخ..

2019/08/01 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي حسين الخباز

في معترك النقاش والمحاورات الساخنة، ظهر لنا فجأة شاهد، حملتْهُ غيرتُه وما يحمل من حقيقة، يقول في متحف من متاحف عاصمة عربية تقرن

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