اندلاع حريق بحي دراغ في المنصور

2019/08/01 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد مصدر امني، اندلاع حريق في حي دراغ في منطقة المنصور اليوم الخميس، غربي العاصمة بغداد.

واضاف المصدر، ان حريق اندلع بالقرب من دائرة

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