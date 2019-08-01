2019/08/01 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباركشفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن إنجاز هيكلية جديدة تنسجم مع توجهات رئاسة الوزراء بشأن تنظيم شؤون الحشد.

وقال رئيس هيئة الحشد فالح الفياض في تصريح متلفز، ان "الهيكلية الجديد ستؤسس الحشد شعبي ضمن المنظومة الأمنية العراقية، ويعمل بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وهو كيان مستقل ضمن المنظومة العسكرية للعراق، فهي ليست عملية دمج، أو إصلاحات إدارية فقط، وإنما هو رسم الشخصية الدائمة لهذا الكيان، التي حددها قانون الحشد"، نافياً في ذات الوقت "انخراط الحشد الشعبي بأي عمل عسكري خارج العراق".

و أضاف، ان "وضع معيار واحد للتسميات جميعاً، وعدم القبول بالاختلاط السياسي مع العسكري، والحشد هو منظومة عسكرية تعمل وفق القوانين، وليس له الحق في وضع رؤى سياسية خارجة عن رؤية الدولة، والقوات العسكرية العراقية"، مشيراً الى انه "تم رفع قائمة الى رئيس الوزراء بالمعسكرات التي تشغلها هيئة الحشد الشعبي مع الرسالة التي وجهناها له بشأن الأمر الديواني".انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض يعلن عن هيكلية جديدة للحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض يعلن عن هيكلية جديدة للحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).