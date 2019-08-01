النفط تعلن الكميات المصدرة والايرادات لشهر تموز

2019/08/01 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر ‏تموز الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية ‏‏”سومو” .‏ وذكر المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان صحفي :” بلغت كمية ‏الصادرات من النفط الخام (110 ) ملايين (548 ) الفا و( 738 ) برميلا ، ‏بايرادات بلغت من (6) […]

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