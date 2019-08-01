مفتشية الداخلية تضبط زرع قيود وهمية واصدار جوازات وهويات لـ 11 قطرياً في دائرة أحوال الأعظمية

2019/08/01 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية شخصين ، أحدهما قطري الجنسية والآخر عراقي ، متورطين بزرع قيود وهمية لـ 11 مواطناً قطرياً في السجل الأساس لدائرة أحوال الأعظمية.واشار مكتب المفتش في بيان، الى اصدار جوازات سفر عراقية وبطاقات موحدة بوثائق ومستمسكات مزورة بالتواطؤ مع ضباط وموظفين في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وبمساعدة أحد […]

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