أمير سعودي يوجه بعلاج حاجة عراقية تعرضت لذبحة

2019/08/01 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، الأربعاء، حاجة عراقية ترقد بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في مدينة سكاكا، إثر تعرضها لذبحة قلبية أُدخلت على إثرها لمركز القلب، حيث تم تركيب دعامة الشرايين التاجية.

واطمئن الأمير فيصل بن نواف على صحة الحاجة العراقية، واستمع من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف حسن بن علي الشهراني إلى تفاصيل حالتها.

ووجه أمير المنطقة بتقديم أفضل الخدمات لها حتى تتمكن من مواصلة رحلتها والوصول إلى المشاعر المقدسة لإتمام حجها بكل يسر وسهولة.

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