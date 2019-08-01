سفيرة المغرب لدى بلغاريا تقيم حفل استقبال بمناسبة عيد العرش

2019/08/01 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوفيا: علي طالب

اقامت السيدة زكية الميداوي، سفيرة المملكة المغربية المعتمدة لدى صوفيا، حفل استقبال لمناسبة الذكرى العشرين لتولي الملك محمد السادس لمقاليد الحكم في المغرب.



وتحمل هذه الذكرى اسم عيد العرش او عيد الجلوس.

استهلت السفارة هذا الحفل بالنشيدين الوطنيين المغربي والبلغاري تلتهما كلمة القتها السفيرة الميداوي ونوهت فيها باهمية هذه المناسبة في بلادها والمنجزات التي حققها المغرب وبالاخص على صعيد رفع المستوى المعيشي في البلاد وتحقيق التقدم على مختلف الصُعد.



ثم دعت السفيرة الحاضرين الى وليمة شملت أكلات واطباق مميزة من المطبخ المغربي.

حضر الحفل الذي اقيم في دار سكن السفيرة بالحي الدبلوماسي في ضواحي العاصمة البلغارية عدد من المسؤولين الرسميين في بلغاريا تقدمتهم نائبة الرئيس البلغاري السيدة أيليانا يوتوفا.



كما حضر حفل الاستقبال نواب برلمانيون ومسؤولون سياسيون وحزبيون ووجوه وشخصيات حزبية وسياسية واجتماعية وثقافية الى جانب عدد من الصحفيين.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد وجه بهذه المناسبة خطابا الى شعبه اعرب فيه عن الامل والتفاؤل بتحقيق طموحات الشعب المغربي ومشيرا الى المكاسب التي حققتها بلاده على كل الصُعد: الاممية العالمية والافريقية والاوربية وداعيا الى مواصلة التعبئة على كل المستويات لتعزيز هذه المكاسب.

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