2019/08/01 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #هاتف_بشبوش 4.
شرق آسيا ..
في الحافلةيبدو أنكَ ياماريو تعطرتَ لأجلِ إيفيلين**هذا صحيحٌ ياصديقي ، لكنّ الحكيمَ يقول :مهما تنوعتِ العطورُتبقى رائحة النقودِ ، هي التي تجذبُ النساءَ وأنا...لاأصدقُ كلّ ماتقولَ ياماريو !!!أما تذكرَ اللقاءَ النادرَ في ماركتِ روبنسونوكيف تحرّك الجيبُ الوردي لحقيبتهاعلى أيةِ حالٍ ، نحنُ الآن في باصٍ بين سيبو والعاصمة مانيلا ، والطقسُ أجم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#هاتف بشبوش - 4. شرق آسيا .. في الحافلة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
شرق آسيا ..
في الحافلةيبدو أنكَ ياماريو تعطرتَ لأجلِ إيفيلين**هذا صحيحٌ ياصديقي ، لكنّ الحكيمَ يقول :مهما تنوعتِ العطورُتبقى رائحة النقودِ ، هي التي تجذبُ النساءَ وأنا...لاأصدقُ كلّ ماتقولَ ياماريو !!!أما تذكرَ اللقاءَ النادرَ في ماركتِ روبنسونوكيف تحرّك الجيبُ الوردي لحقيبتهاعلى أيةِ حالٍ ، نحنُ الآن في باصٍ بين سيبو والعاصمة مانيلا ، والطقسُ أجم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#هاتف بشبوش - 4. شرق آسيا .. في الحافلة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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