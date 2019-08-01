هاتف بشبوش - 4. شرق آسيا .. في الحافلة

2019/08/01 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاتف_بشبوش 4.شرق آسيا ..في الحافلةيبدو أنكَ ياماريو تعطرتَ لأجلِ إيفيلين**هذا صحيحٌ ياصديقي ، لكنّ الحكيمَ يقول :مهما تنوعتِ العطورُتبقى رائحة النقودِ ، هي التي تجذبُ النساءَ وأنا...لاأصدقُ كلّ ماتقولَ ياماريو !!!أما تذكرَ اللقاءَ النادرَ في ماركتِ روبنسونوكيف تحرّك الجيبُ الوردي لحقيبتهاعلى أيةِ حالٍ ، نحنُ الآن في باصٍ بين سيبو والعاصمة مانيلا ، والطقسُ أجم......

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