محسن ابو رمضان - قطاع غزة والجمود الانتخابي

2019/08/01 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محسن_ابو_رمضان أثارة قضية تعيين د.يحيى السراج رئيساً لبلدية غزة حالة من الجدل الواسع بين الاوساط السياسية والمجتمعية ، علماً بأن د.السراج شخصية اعتبارية مشهود لها بالكفاءة المهنية ، ولذلك فقد كان الانتقاد يرتكز على الأسلوب والطريقة التي جرى بها هذا التعيين وكأنه تم بطريقة انتخابية وذلك بناءً على لقاء " البيت المفتوح" الذي نظمته البلدية في مركز رشاد الشوا الثقافي والذي تم دعوة له ممثلين عن قطاعات اجتماع......

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