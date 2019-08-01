"سائرون" يعلق على تهديد الحكومة العراقية والبرلمان

2019/08/01 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف سائرون العراقي، اليوم الخميس، حقيقة ارسال كتلته تهديدا الى الحكومة والبرلمان واعطاءهما مهلة لرفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد....

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