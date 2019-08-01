مصرع عاملين في حفرة تابعة لمشروع مجاري بالشرقاط

2019/08/01 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ صلاح الدين … افاد مصدر محلي في صلاح الدين، اليوم الخميس، مصرع عمال نتيجة سقوط تراب عليهم في حفرة تابعة لمشروع مجاري بالشرقاط.وقال المصدر لـ/ بدر نيوز/ ان”عاملين اثنين لقيا مصرعهما نتيجة سقوط أكوام من التراب عليهم في حفرة تابعة إلى مشروع مجاري الشرقاط قيد التنفيذ”.واضاف، ان”التراب سقط نتيجة لعدم تأمين […]

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