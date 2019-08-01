عبد المهدي يؤكد لمبعوث الرئيس التركي اهمية توطيد العلاقات بملف المياه

2019/08/01 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، خلال استقباله المبعوث ‏الخاص للرئيس التركي بشأن المياه فيصل اوغلو والوفد المرافق له، اهمية توطيد ‏العلاقات في ملف المياه وربط المصالح العراقية بالمصالح التركية ‏وانشاء شركات ‏مشتركة .‏ ‏ واشار عبد المهدي ، حسب بيان لمكتبه الاعلامي ، الى :” اهمية العلاقات التي ‏تربط البلدين والشعبين […]

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