2019/08/01 | 16:48

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مصرف الرافدين يصدر بياناً بشأن سلفة الـ ٢٥ مليون دينار لموظفي الدولة

كلمة -

بغداد

أكد مصرف الرافدين ان التقديم على سلفة 25 مليون دينار

لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف يكون عن طريق فروع المصرف

حصراً.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان صحفي، يوم الخميس، ان "هناك

بعض الجهات تدعي منحها السلف للموظفين"، مبينا انه "الجهة الوحيدة

المخولة في منح تلك السلف هي فروع المصرف المنتشرة في بغداد

والمحافظات وفق الضوابط والشروط القانونية".

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