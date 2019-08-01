متظاهرو قضاء “الحمزة الشرقي” بالديوانية يلوحون بالثورة – تقرير

2019/08/01 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي الديوانية ايضا جدد اهالي قضاء الحمزة الشرقي تظاهراتهم المطالبة بحقوقهم المشروعة, محذرين من استمرار تهميشهم وتجاهل مطالبهم.

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