2019/08/01 | 16:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو قضاء “الحمزة الشرقي” بالديوانية يلوحون بالثورة – تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وفي الديوانية ايضا جدد اهالي قضاء الحمزة الشرقي تظاهراتهم المطالبة بحقوقهم المشروعة, محذرين من استمرار تهميشهم وتجاهل مطالبهم.
شارك هذا الموضوع:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو قضاء “الحمزة الشرقي” بالديوانية يلوحون بالثورة – تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو قضاء “الحمزة الشرقي” بالديوانية يلوحون بالثورة – تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).