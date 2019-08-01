وزارة الداخلية تكشف عن ضبط قيود وهمية لـ 11 مواطناً قطرياً في سجل احوال الأعظمية

2019/08/01 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكرت المفتشية في بيان لها ، ان "مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية وبعد متابعات وتحقيقات استمرت لمدة اسبوع كامل تمكن من ضبط شخصين أحدهما قطري الجنسية والآخر عراقي متورطين بزرع قيود وهمية لـ 11 مواطناً قطرياً في السجل الأساس لدائرة أحوال الأعظمية، وكذلك اصدار جوازات سفر عراقية وبطاقات موحدة بوثائق ومستمسكات مزورة بالتواطؤ مع ضباط وموظفين في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وبمساعدة أحد الأشخاص من سكنة محافظة كربلاء".

وتابعت انه تم "القاء القبض وفق أوامر قضائية من قاضيي تحقيق محكمتي النجف الأشرف والرصافة ببغداد على الشخص القطري في محافظة النجف، والذي اعترف بدوره على أحد الأشخاص من سكنة محافظة كربلاء بإنه هو من ساعده على زرع القيود واصدار البطاقات الموحدة من دائرة أحوال الأعظمية ببغداد والجوازات من دائرة جوازات محافظة البصرة".

واشارت الى انه "تم تدوين أقوال واعترافات المتهمين وتصديقها قضائياً وعرضهما أمام أنظار قاضي تحقيق الرصافة الذي قرر توقيفهما وفق المادة 289 من ق ع ع.



ولا زالت التحقيقات مستمرة بالقضية لمعرفة المتورطين معهما بالجريمة بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

انتهى .ا.ع

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