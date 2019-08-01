مسدس للنساء يناسب حقائبهن وأيديهن الصغيرة

2019/08/01 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

نجحت مؤسسة الصناعات الدفاعية الوطنية، بولاية صامسون التركية، في تطوير مسدس صغير الحجم نسبياً، بغرض اس...

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