السيد الحكيم: ندعو لإقامة صرح تذكاري للمحنة الايزيدية ليبقى شاهدا على جرائم داعش

2019/08/01 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم من التساهل والتباطؤ في تثبيت الامن واعادة الاعمار في المناطق المحررة، لمنع توفر الظروف النفسية لعودة الارهاب.

وشدد السيد الحكيم خلال كلمته في الذكرى الخامسة للإبادة الإيزيدية على ضرورة الاسراع في اعمار المناطق المحررة لاسيما مناطق سنجار وتسهيل عودة النازحين، وحل التقاطع بين الجهات الامنية المتعددة التي تتصارع في سنجار، كون المواطن هو من يدفع ضريبة هذه الصراعات، مؤكدا أهمية محاسبة داعش وجميع المتسببين بمحنة الايزيديين، إضافة الى تعميق التنسيق بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة واشراك ابنائها في هذا الامر.

ودعا السيد الحكيم، الى اقامة صرح تذكاري للمحنة الايزيدية ليبقى شاهدا على هذه الجرائم، مبينا أن مشروع قانون الناجيات الايزيديات يمثل اضافة مهمة من اجل التعويض المادي والمعنوي للضحايا.وأضاف، أن القضاء على داعش ليس امنيا فقط وانما يتطلب انهاء كل الاسباب التي ادت الى ظهور هذه العصابات، والعمل على منع ظهور جماعات قد تكون اقسى من داعش.

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