الإعلام الأمني: العثور على اوكار وانفاق للارهابيين في كركوك

2019/08/01 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني ،الخميس، العثور على اوكار وانفاق للارهابيين في كركوك.

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