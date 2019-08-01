مفتش عام الداخلية من النجف : اجهزة مكافحة الفساد ليست المسؤول الاول في الرقابة ..و الاصل هو الجهاز التنفيذي

2019/08/01 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مفتش عام وزارة الداخلية جمال الأسدي، إن أجهزة مكافحة الفساد ليست المسؤول الاول في الرقابة ، بل الاصل هو الجهاز التنفيذي ، مشيرا الى :” ان ظواهر الفساد الموجودة في البلد مشخصة وهنالك رؤية وإمكانية لمعالجتها “.وقال الاسدي خلال استضافته في مركز الرافدين للحوار في النجف :” هناك ثلاثة اجهزة رقابية في العراق […]

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