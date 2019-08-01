2019/08/01 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاعلام الأمني: هذا ما تم العثور عليه في كركوك

بغداد/..



أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، العثور على انفاق واوكار للارهابيين خلال عمليات تفتيش واسعة في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، إن "قوة من الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية ضمن محافظة كركوك، تشرع بواجب تفتيش لقريتي {البنادرة، الخرداد} وتتمكن من العثور على ٦ انفاق و٣ اوكار للإرهابيين، بداخلهم ٣ عبوات ناسفة وكيلو غرام من مادة c4، وقد تم تدمير الاوكار بالكامل".

واضافت: "من جانبها شرعت قوة من الفرقة الاولى شرطة اتحادية بواجب تفتيش في وادي زغيتون ، وعثرت على وكر بداخله ٣ عبوات ناسفة ولغم ضد الدبابات، وقد تم تفجير الوكر مع محتوياته، وعثرت على ذاكرة فلاش تحتوي خطابات داعشية وقاعدة بيانات، وعلى خزان مياه يحمل على عجلة {تنكر ماء}".

وتابعت: "كما نفذت قوة من فرقة المشاة ١٤ فعالية امنية في جبل كراو التابع الى قرية سركران / قضاء الدبس، وعثرت على نفقين ، وحزام ناسف ووثائق وسجلات تخص عناصر داعش وصاعقين و ملابس عسكرية ومدنية وادوية مختلفة ومواد أخرى، وقد تم معالجة النفق دون حادث يذكر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الأمني: هذا ما تم العثور عليه في كركوك) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الأمني: هذا ما تم العثور عليه في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).