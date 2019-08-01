2019/08/01 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..محافظ البصرة يصدر امراً الى مديرية طرق وجسور البصرة بايقاف العمل بالموازين الارضية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. محافظ البصرة يصدر امراً الى مديرية طرق وجسور البصرة بايقاف العمل بالموازين الارضية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. محافظ البصرة يصدر امراً الى مديرية طرق وجسور البصرة بايقاف العمل بالموازين الارضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).