مجلس النواب يستقبل الوفد الرياضي للمواي تاي والحاصل على المراكز المتقدمة عالميا

2019/08/01 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، في مكتبه اليوم الخميس، بحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة عباس عليوي وعدد من النواب، الوفد الرياضي العراقي للعبة (مواي تاي) المشارك في بطولة العالم في العاصمة التايلندية بانكوك،

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