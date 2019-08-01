الاعلام الأمني يكشف عن ضبط انفاق واوكار للارهابيين في كركوك

2019/08/01 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ كركوك … أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، العثور على انفاق واوكار للارهابيين خلال عمليات تفتيش واسعة في كركوك.وقالت الخلية في بيان تلقته، / بدر نيوز/ إن “قوة من الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية ضمن محافظة كركوك، شرعت بواجب تفتيش لقريتي {البنادرة، الخرداد} وتمكنت من العثور على ٦ انفاق و٣ اوكار للإرهابيين، […]

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