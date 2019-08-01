دراسة.. جهات حكومية تقف وراء الاختراقات الالكترونية

2019/08/01 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت دراسة جديدة لشركة إف 5 نتوركس، أن جماعات القرصنة المدعومة من حكومات بعض الدول لم تعد تهدف إلى تعطيل البنى التحتية الحساسة

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