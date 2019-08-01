برلمان إقليم كردستان يعد قرارا بشأن جرائم داعش الارهابي بحق الايزيديين

2019/08/01 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكمل برلمان إقليم كردستان، القراءة الثانية لمشروع قرار، يتعلق بالإبادة الجماعية للأيزيديين، من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

وقررت رئاسة البرلمان خلال جلسته غير الاعتيادية، اجراء التصويت على قرار اعتبار الجرائم ضد الايزيديين إبادة جماعية، في الجلسة المقرر عقدها يوم السبت المقبل، فيما تضمن القرار، الإشارة الى جرائم تنظيم داعش الإرهابي، على انها تحمل صفات الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب دولية.

ويحدد القرار يوم الثالث من آب، يوما خاصا للتعريف بالإبادة والقتل الجماعي ضد الايزيديين، إضافة الى مطالبة الحكومة الاتحادية، بتحمل مسؤولية تعويض ضحايا الإبادة وتأمين حقوقهم، واعمار المناطق المتضررة نتيجة لتلك العمليات.

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