النفط تعلن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي

2019/08/01 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ة

أعلنت وزارة النفط، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، حيث بلغت صادرات النفط الخام (110) مليون (548) الف و(738) برميلا (مئة وعشرة مليونا وخمسمائة وثمانية واربعون ألفا وسبعمائة وثمانية وثلاثون برميلاً)، بايرادات بلغت اكثر من (6) مليارات و(760) مليونا و (663) الف دولار (ستة مليارات وسبعمائة وستون مليونا وستمائة وثلاثة وستون الف دولار).

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (106) مليونا و(500) الف و(15) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة (3) مليون و(119) الف و(578) برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (929) الفا و(145) برميلا”.

وأشار الى ان “المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (3) ملايين و(566) الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (3) ملايين و(435) الف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي (101) الف برميل، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة (30) الف برميل”.





وأوضح البيان، ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ (61.156) دولاراً”.





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