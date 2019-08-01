انتخاب رئيس للجنة الاعلام والاتصالات النيابية

2019/08/01 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

انتخبت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، اليوم الخميس، رئيسا لها.

وذكر مصدر نيابي للنور نيوز، ان “لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب انتخبت النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي رئيساً لها”.

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