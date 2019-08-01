رئيس الجمهورية: الإعلام الوطني مطالب بابراز المكانة اللائقة للعراق

2019/08/01 | 17:09

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بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، "الإعلام الوطني" إلى إبراز المكانة اللائقة للعراق ودوره المحوري في المنطقة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد، نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ونخبة من الصحفيين والكتّاب، وتطرق اللقاء الى أبرز قضايا الشأن المحلي، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".

ونقل البيان، عن صالح قوله، إن "الاعلام العراقي أمام مهمات ومسؤوليات كبيرة خاصة في المرحلة الراهنة لمواجهة تحديات حقيقية على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي، فضلاً عن التصدي للخطابات والأفكار التكفيرية الضالة، وترسيخ القيم الإنسانية التي تسهم في بناء مجتمعاتنا".

وأضاف رئيس الجمهورية، أن "الاعلام الوطني مطالب اليوم بإبراز المكانة اللائقة للعراق، ودوره المحوري والمؤثر على الصعيدين الاقليمي والدولي باعتباره ركناً اساسياً من اركان استقرار المنطقة"، مشيراً الى "ثقته بالطاقات الاعلامية العراقية التي حققت نجاحات متميزة دولياً واقليمياً عكست الواقع والطبيعة العراقية بكل تجلياتها وصورها الجميلة".

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