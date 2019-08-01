2019/08/01 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط زرع قيود وهمية واصدار جوازات وهويات لـ 11 قطرياً في دائرة أحوال الأعظمية.وقال المكتب في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “تمكن وبعد متابعات وتحقيقات استمرت لمدة اسبوع كامل من ضبط شخصين أحدهما قطري الجنسية والآخر عراقي متورطين بزرع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط زرع قيود وهمية واصدار جوازات وهويات لـ 11 قطرياً في أحوال الأعظمية وكالة خطوة برس.

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