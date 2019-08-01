جدل برلماني بشأن استحداث لجنة للإعلام والاتصالات.. 100 نائب وقّعوا لرفضها

2019/08/01 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداد أعلنت لجنة لجنة الثقافة والإعلام النيابية، الخميس، رفضها استحداث لجنة للإعلام والاتصالات معتبرةً ذلك مخالف للقوانين ويتقاطع مع عمل لجان اخرى.

وقال عضو اللجنة علي الحميداوي في تصريح لـ”گلگامش برس”، إن “استحداث لجنة جديدة للاعلام والاتصالات مخالف للقوانين ويتقاطع مع عمل اللجان الاخرى”، لافتاً إلى أنه “تم جمع اكثر من 100 توقيع لرفض هذه اللجنة”.

وأضاف الحميداوي أن “تشكيل لجنة للاعلام والاتصالات متناقض باعتبار ان الاعلام شيء وهو ابداع والاتصالات خدمات كيف يمكن الجمع بينهما”، مشيراً إلى أنه “تنسيق كان بين هيئة الرئاسة و بعض النواب لتشكيل هذه اللجنة”.

كان مصدر برلماني أفاد لـ “كلكامش برس” بأن “لجنة الإعلام والاتصالات النيابية انتخبت النائب نعيم العبودي رئيسًا للجنة”.وأشار المصدر إلى أن “اللجنة انتخبت فلاح حسن زيدان نائبًا للرئيس، والنائبة شيماء علي مقررًا للجنة”.

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