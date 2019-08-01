نعيم العبودي رئيسًا للجنة الإعلام والاتصالات وفلاح الزيدان نائبًا له

2019/08/01 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادانتخبت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، الخميس، رئيسًا للجنة ونائبًا له، ومقررًا للجنة.وأفاد مصدر برلماني لـ “كلكامش برس” بأن “لجنة الإعلام والاتصالات النيابية انتخبت النائب نعيم العبودي رئيسًا للجنة”.وأشار المصدر إلى أن “اللجنة انتخبت فلاح حسن زيدان نائبًا للرئيس، والنائبة شيماء علي مقررًا للجنة”.

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